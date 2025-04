Lapresse.it - Eric Dane ha la Sla, l’annuncio del dottor Sloan di ‘Grey’s Anatomy’

, ilMarkdiAnatomy‘ ha la Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. L’attore lo ha rivelato alla rivista ‘People’. “Mi è stata diagnosticata la SLA”, ha detto, aggiungendo: “Sono grato di avere la mia amorevole famiglia al mio fianco mentre affrontiamo il prossimo capitolo”., chi è l’attore di Gray’s AnatomyL’attore, 52 anni, è sposato con Rebecca Gayheart e la coppia ha due figli, Billie Beatrice, 15, e Georgia Geraldine, 13. In Italia è diventato famoso per aver interpretato ilMarknella serie tv.“Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare e non vedo l’ora di tornare sul set di Euphoria la prossima settimana”, ha dichiaratoa People. “Chiedo gentilmente di garantire la privacy a me e alla mia famiglia durante questo periodo”.