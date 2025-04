Panorama.it - Elicottero precipita nell’Hudson a New York, 6 morti: il video della tragedia

Leggi su Panorama.it

Unto nelle acque del fiume Hudson, a New. Il, diventato virale, mostra il momento esatto dell’impatto con l’acqua. Nessun soccorso visibile nelle immagini. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute.