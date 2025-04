Europa.today.it - Santiago De Martino imita papà Stefano ad Affari tuoi: la somiglianza è incredibile

Leggi su Europa.today.it

"Tale padre, tale figlio" è più di un luogo comune se si tratta diDe, incredibilmente somiglianti in una delle ultime foto postate dal conduttore.A spiccare non sono solo i tratti del volto del 12enne nato dall'amore per la ex moglie Belen Rodriguez, ma anche un.