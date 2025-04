Guida con la patente scaduta La Polizia ritira il documento all' automobilista

Polizia di Stato nella serata di ieri, come disposto dal Questore di Ancona, ha proseguito i servizi straordinari di controllo del territorio a Osimo, finalizzati soprattutto alla prevenzione ed al contrasto delle truffe e dei furti, nonché il fenomeno della criminalità e della.

