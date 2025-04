Metropolitanmagazine.it - Ci sono Cesare Cremonini, Elisa, Bob Sinclar, Sangiovanni tra i nuovi singoli dell’11 aprile

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Una ventata dai toni tricolore è pronta ad invadere l’airplay e le piattaforme streaming con iin uscita nella giornata odiernafeat– Nonostante Tutto: Costruito su un groove avvolgente e martellante, il brano sancisce un sodalizio nato per la realizzazione dell’ultimo album del cantautore bolognese, nel qualeha firmato due tracce (Un’Alba Rosa ed Aurore Boreali). Sulla falsariga del sound di Alaska Baby, gli artisti definiscono Nonostante Tutto un brano “folle come sa esserlo la felicità nel buio” invitando a vivere i momenti di felicità nascosti nelle piccole cose, rappresentate da immagini dipinte nel testo come il sapore del mare, una lacrima o la luce cosmica.Nonostante Tutto difeattra iBob– Cruel Summer (Again): L’iconica hit dei Bananarama splende così di nuova luce grazie al tocco del grande produttore.