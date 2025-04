Juventusnews24.com - Salah rinnova col Liverpool, ora è ufficiale: «Ecco perchè ho deciso di restare qui». La rivelazione dell’egiziano

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24col, ora è: i dettagli del nuovo accordo tra l’egiziano e i Reds e ladell’attaccante ex Roma e FiorentinaUn rinnovo utile a spazzare via in un colpo solo tutte le voci sul suo futuro (negli scorsi mesi c’era anche chi lo aveva accostato al calciomercato Juve): Mohamedhadi prolungare il suo accordo con il. La scadenza del nuovo contratto è fissata per giugno 2027.– «Certo che sono molto emozionato. Ora abbiamo una grande squadra. Anche prima avevamo una grande squadra. Ma ho firmato perché penso che abbiamo la possibilità di vincere altri trofei e di goderci il mio calcio. È fantastico, ho trascorso i miei anni migliori qui. Ho giocato 8 anni, spero che saranno 10. Mi godo la vita qui, mi godo il mio calcio.