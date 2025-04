Henry come on il nuovo brano di Lana Del Rey

Lana Del Rey ha pubblicato il suo nuovo singolo "Henry, come on". "Henry, come on" è stato scritto da Lana Del Rey e Luke Laird. La coppia ha anche prodotto il pezzo insieme a Drew Erickson.Il 2025 vedrà Lana Del Rey impegnata in un tour estivo tutto esaurito nel Regno Unito e in Irlanda, che la vedrà esibirsi a Londra, Dublino, Liverpool, Glasgow e Cardiff. Si tratta del suo primo tour negli stadi del Regno Unito e in Irlanda, che comprende due date allo stadio di Wembley. Questo mese Lana Del Rey suonerà anche allo Stagecoach Festival di Indio, in California, venerdì 25 aprile.Le date complete del tour sono riportate di seguito:Lana DEL REY 2025 TOUR DATESVenerdì 25 aprile, Stagecoach Festival, Indio USALunedì 23 giugno, Principality Stadium, Cardiff UKGiovedì 26 giugno, Hampden Park, Glasgow UKSabato 28 giugno, Anfield Stadium, Liverpool UKLunedì 30 giugno, Aviva Stadium, Dubino IEGivedì 3 luglio, Wembley Stadium, Londra UKVenerdì 4 luglio, Wembley Stadium, Londra UK

