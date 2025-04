Quotidiano.net - Validato il quadro macroeconomico del Documento di finanza pubblica 2025

Leggi su Quotidiano.net

La presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari, ha comunicato oggi ai Presidenti del Senato e della Camera la validazione deltendenziale deldi, presentato dal Ministero dell'Economia e delle finanze in luogo del Def per il. Il Consiglio dell'Upb hail"in quanto taleper l'economia italiana è ricompreso in un intervallo accettabile relativamente alle principali variabili macroeconomiche in tutto l'arco previsivo", fa sapere l'Upb. Nel dettaglio, le stime tendenziali del Dfp sulla variazione del Pil (0,6% nele 0,8% nei tre anni successivi) "sono ricomprese tra l'estremo superiore delle stime del panel Upb e la mediana, dalla quale si discostano in misura contenuta". Le previsioni deldi"sono validate assumendo la piena e tempestiva realizzazione dei progetti del Pnrr e le ipotesi del Mef sul contesto internazionale", precisa l'Authority dei conti pubblici, precisando che quest'ultimo "è tuttavia scosso da recentissimi eventi, che potrebbero avere un impatto significativo anche sull'economia italiana, al momento non ragionevolmente quantificabile.