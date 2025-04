Un fucile smarrito riemerge dopo 20 anni | denunciato un 70enne per detenzione illegale di armi

denunciato dai carabinieri della Stazione di Varsi per detenzione illegale di armi e ricettazione. L'attività di polizia, condotta nella mattinata del 9 aprile, è il risultato di specifici accertamenti che hanno portato i militari a.

In casa di un 70enne un arsenale: anche un fucile "smarrito" nel bresciano vent'anni fa. Denunciato per detenzione illegale di armi e ricettazione. Ne parlano su altre fonti

