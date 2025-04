Sfera Ebbasta e Shiva insieme per il joint album Santana Money Gang

Sfera Ebbasta e Shiva hanno pubblicato a sorpresa un joint album, intitolato Santana Money Gang. Si tratta di un progetto del tutto indipendente, nato dalla partnership tra Cupido e Milano Ovest. Dodici tracce inedite, tra le quali anche una demo; trap allo stato puro e provocazioni, perfettamente in linea con lo stile di entrambi gli artisti.Nei brani, riferimenti al lusso sfrenato, alla vita notturna, alla sregolatezza e alle relazioni difficili, marchio di fabbrica della loro discografia. Di seguito, la tracklist:SNTMNGNON METTERCI BECCOSEI PERSAMOLECOLE SPRITEMAYBACHNEONMNGSNTD&GVVS CARTIEROVER (demo)COME SE NON FOSSI NEI GUAIPARANOIAShiva torna "libero" e pubblica un disco con Sfera Ebbasta Sfera Ebbasta e Shiva hanno unito le forze per il joint album Santana Money Gang, uscito stanotteAppena tre settimane fa, Shiva ha festeggiato la sua libertà ritrovata e concordata dopo una condanna per tentato omicidio, porto abusivo d'armi e ricettazione a seguito di una sparatoria avvenuta nel 2023, fuori dalla sede della sua etichetta discografica.

