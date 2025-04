Anteprima24.it - Ippodromo di Agnano, da domani riapre l’area tribune

A partire dalla giornata di corse al trotto in programma domani riapre l'area tribune dell'ippodromo di Agnano. Lo rende noto il presidente della Società Ippodromi Partenopei, Pier Luigi D'Angelo. In seguito al terremoto del 13 marzo scorso era stata disposta la chiusura delle aree ricettive della struttura. A seguito delle verifiche dei tecnici incaricati, è stato redatto il certificato di idoneità per l'utilizzo dell'area tribune dell'ippodromo di Agnano e di qui la possibilità di riapertura al pubblico.