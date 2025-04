Il governo ha iniziato il trasferimento in Albania dei migranti in attesa di rimpatrio

Albania: è partita da Brindisi la nave Libra della Marina militare con a bordo 40 migranti. Destinazione? Il centro di Gjader, cioè la struttura che nelle intenzioni del governo Meloni accoglierà i migranti irregolari. Europa.today.it - Il governo ha iniziato il trasferimento in Albania dei migranti in attesa di rimpatrio Leggi su Europa.today.it Arrivano i primi effetti concreti del decreto che vuole salvare i centri in: è partita da Brindisi la nave Libra della Marina militare con a bordo 40. Destinazione? Il centro di Gjader, cioè la struttura che nelle intenzioni delMeloni accoglierà iirregolari.

