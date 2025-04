Frusta il cavallo fino a farlo sanguinare denunciato

denunciato per maltrattamenti su un cavallo. Su segnalazione di un uomo, infatti, i carabinieri giunti sul posto lo avevano sorpreso a Frustare il cavallo di razza haflinger di cui era proprietario, fino a fargli sanguinare una. Trentotoday.it - Frusta il cavallo fino a farlo sanguinare, denunciato Leggi su Trentotoday.it Un 65enne della Val Venosta, in provincia di Bolzano, è statoper maltrattamenti su un. Su segnalazione di un uomo, infatti, i carabinieri giunti sul posto lo avevano sorpreso are ildi razza haflinger di cui era proprietario,a fargliuna.

