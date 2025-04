Internews24.com - Pavard esalta i suoi compagni: «Barella non si ferma mai, Lautaro, toro anche in campo! E su Calhanoglu…»

di Redazione: «non simai,in! E su Calhanoglu.» Le parole del difensore nerazzurroIntervistato dai microfoni della Uefa,ha parlato di alcunidi squadra all‘Inter.SU- «, energia. Questo ragazzo ha troppa energia, dalle 8 del mattino alle 20 di sera non simai. È sempre sorridente e ha molta energia. Non so come faccia perché a volte arrivi la mattina, sei stanco, tranquillo, ma lui no, non simai»SU MKHITARYAN- «Mkhitaryan, intelligente. È molto intelligente. Inè un giocatore migliore della media, ma non te ne rendi conto. Per me è un esempio perché è professionale, lui è fantastico e inoltre è un bravo ragazzo»SU CALHANOGLU- «Calhanoglu, dj. È il dj della squadra.