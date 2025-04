Oasport.it - Ciclismo, Marco Villa debutta da CT dell’Italia: appuntamento a Reggio Calabria

Il Giro Ciclistico della Città Metropolitana ditornerà dopo un anno di assenza: l’è per sabato 12 aprile, la 67ma edizione andrà in scena dopo il trionfo di Jhonatan Restrepo nel 2023. La gara prenderà il via da Bova Marina e si concluderà sul Lungomare Falcomatà della località calabrese, dopo 183,3 km con 1800 metri di dislivello.Sono attesi 98 corridori di 16 diverse nazionalità, in rappresentanza di 14 squadre. Ai nastri di partenza ci sarà anche la Nazionale Italiana e così si materializzerà la prima uscita ufficiale dinel ruolo di CT. Sotto la sua guida ci saranno il veterano Elia Viviani e la grande promessa Lorenzo Mark Finn, Campione del Mondo tra gli juniores nel 2024.I favoriti della vigilia sembrano essere Filippo Fiorelli, Martin Marcellusi, Luca Colnaghi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), Kristian Sbaragli (Solution Tech Vini Fantini) e Davide De Cassan (Team Polti VisitMalta), in attesa della pubblicazione della startlist definitiva.