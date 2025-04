Lacrosse | Bologna chiude in testa la Regular season maschile

Bologna Lacrosse si aggiudica la Regular season del campionato italiano maschile 2024/2025 di Lacrosse, la nuova disciplina olimpica a Los Angeles 2028. Decisiva è stata la vittoria della squadra felsinea, trascinata alla Sport Arena da un superlativo Phineas (4 goal), per 7-5 contro l’ARCA. Bolognatoday.it - Lacrosse: Bologna chiude in testa la Regular season maschile Leggi su Bolognatoday.it si aggiudica ladel campionato italiano2024/2025 di, la nuova disciplina olimpica a Los Angeles 2028. Decisiva è stata la vittoria della squadra felsinea, trascinata alla Sport Arena da un superlativo Phineas (4 goal), per 7-5 contro l’ARCA.

Lacrosse: Bologna chiude in testa la Regular season maschile. Brutta ripartenza per Bologna Lacrosse. Ne parlano su altre fonti

Lacrosse: Bologna chiude in testa la Regular season maschile - Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday Bologna Lacrosse si aggiudica la Regular Season del campionato italiano maschile 2024/2025 di lacrosse, la nuova ... (bolognatoday.it)

Bologna-Napoli si chiude sull’1-1. I partenopei non si avvicinano all’Inter, i rossoblù confermano il 4° posto - Si chiude sull’1-1 il bellissimo posticipo della ... provano in ogni modo a vincere ma escono dal campo con un punto a testa assolutamente giusto per quanto visto in campo. (oasport.it)