Napoli McTominay svela chi è stato decisivo per il suo arrivo | il retroscena

Scotthato unimportante sul suoal. Ildi Antonio Conte è in piena lotta scudetto, ma le ultime prestazioni non stanno comunque convincendo. Gli azzurri, infatti, stanno sempre soffrendo nel corso dei secondi tempi. Anche contro il Bologna, di fatto, i partenopei hanno rischiato di perdere il match nella seconda frazione di gara.Contro l’Empoli, dunque, ilè chiamato assolutamente ad ottenere i tre punti per cercare di non perdere ulteriore terreno dall’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra toscana, in casa partenopea bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di Scott: “Mannaper il mioal”Lo scozzese, esattamente ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’, ha infattito unsul suoal:“Il mioal? Il ds Giovanni Manna ha avuto una grande influenza su di me.