Anteprima24.it - Giornata Mondiale della Voce 2025, screening gratuito nell’Azienda Ospedaliera di Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiMercoledì, 16 aprile, l’Aziendadi Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” diaprirà le porte alla cittadinanza per uno, in adesione alla “”, istituita nel 1999 dall’American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery per promuovere la salute vocale in tutto il mondo. L’iniziativa è organizzata dall’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria, diretta dal dott. Marco Manola, con l’obiettivo di sensibilizzare coloro che usano laper lavoro o per piacere a prendersene cura, contrastando eventuali disturbi delle corde vocali che possono seriamente compromettere la qualità quotidianavita personale.L’appuntamento per loè dalle ore 15:30 alle ore 17:30 negli ambulatori dell’Uoc di Otorinolaringoiatria, al primo piano dell’edificio F.