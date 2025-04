Dayitalianews.com - Ferrovia Terracina-Priverno, presto al Ministero dei Trasporti nuovo incontro per riattivare la linea

Leggi su Dayitalianews.com

Riattivazione della trattaria: il Comune torna al tavolo ministerialeE’ in programma a Roma il prossimo 15 Aprile un importante vertice presso ildelle Infrastrutture e deidedicato alla riattivazione dellaria traFossanova e, ferma da anni. La convocazione, voluta direttamente dal ministro Matteo Salvini, vedrà la partecipazione di tutti gli attori istituzionali interessati, tra cui Regione Lazio, RFI e Astral.L’assessore Norcia: “Un impegno che non abbiamo mai interrotto”A ribadire la posizione dell’amministrazione comunale è stata l’Assessora aiSara Norcia, che ha smentito le voci su un presunto disimpegno da parte del Comune. «Non abbiamo mai abbandonato l’iter per riportare il treno a– ha dichiarato – e lo dimostra la nostra presenza costante ai tavoli istituzionali.