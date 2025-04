Anche Ursula depone le armi Bruxelles sospende i controdazi

Laverita.info - Anche Ursula depone le «armi». Bruxelles sospende i controdazi Leggi su Laverita.info Von der Leyen raccoglie l’assist della Casa Bianca e sceglie il dialogo, caldeggiato da Roma. Budapest esulta. La Commissione: «Adesso trattiamo, pronti a qualunque esito tra 90 giorni». Trump: «Risposta intelligente».

Anche Ursula depone le «armi». Bruxelles sospende i controdazi. Al via il von der Leyen-bis, la Commissione europea con la maggioranza più fragile di sempre. Anche Ursula depone le armi Bruxelles sospende i controdazi. L’Europa vara misure contro i dazi ma è aperta al negoziato. Ue sospende i contro-dazi, Von der Leyen Dare chance ai negoziati. Ne parlano su altre fonti

Anche Ursula depone le «armi». Bruxelles sospende i controdazi - Ursula Von der Leyen raccoglie l’assist della Casa Bianca e sceglie il dialogo, caldeggiato da Roma. Budapest esulta. La Commissione: «Adesso trattiamo, pronti a qualunque esito tra 90 giorni». Donald ... (informazione.it)

Armi, sì di Meloni al piano Ursula: “Ma no ai fondi di coesione”. Italia al summit militare per Kiev - BRUXELLES – Con la preoccupazione che il “piano Ursula”, così come confezionato ... E Meloni: «Noi non li useremo per acquistare armi». Senza biasimare altri paesi, «quelli più esposti ... (repubblica.it)

Armi, Bruxelles chiede di spendere in Europa i 150 miliardi di prestiti Ue per la difesa ma i 27 importano in gran parte dagli Usa - Ma, ha chiarito la presidente della Commissione Ursula von der Leyen in un intervento ... le esportazioni italiane di armi sono aumentate, con un incremento del 138% rispetto al periodo 2015-2019. (informazione.it)