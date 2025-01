Quotidiano.net - Protesta anti affitti brevi. Blitz notturno in tutt’Italia nel nome di Robin Hood

Un maxi striscione affisso a Roma sulla via che porta al Colosseo: "Stop– Santanchè vogliamo risposte". E la colla sulle key box a Torino, Bologna, Reggio Emilia, Roma, Napoli, Catania e Palermo con tanto di sticker di rivendicazione. La Banda dicolpisce in unin diverse città e firma col cappello dell’eroe popolare del Regno Unito che rubava ai ricchi per dare ai poveri. Da Nord a Sud un’azione pianificata con tanto di manuale per il sabotaggio fai-da-te delle smart locker, i dispositivi che si utilizzano per permettere il check in e il check out ai turisti deglimordi-e-fuggi senza essere presenti nella casa in affitto. IL MANIFESTO Il manifesto che accompagna i varinelle città spiega come agire per sabotare gli: "Compra la colla dal ferramenta; sabota i lucchetti in modo tale da bloccarne il funzionamento; appiccia l’adesivo e lascia sul posto un simbolo di", come "il cappello o una piuma".