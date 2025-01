Ilgiorno.it - Milano, il pericolo sul rettilineo trafficato. Pista invasa da tir, furgoni e auto: “Chi la percorre è sempre a rischio”

– Sono le 13. Non c’è il traffico dell’ora di punta ma in via Novate, estrema periferia nord della città, il passaggio di mezzi è continuo tra chi entra in città e chi si dirige verso l’strada o l’hinterland. Sulle due corsie, una per senso di marcia, si incolonnanoma anche camion e. Lungo i bordi, tra il marciapiedi e la carreggiata, c’è laciclabile. Da entrambe le parti. Due corridoi protetti, uno per senso di marcia. “Protetti“ però solo da strisce tracciate sull’asfalto, una bianca e una gialla. Righe continue da cui i veicoli motorizzati dovrebbero tenersi alla larga. Peccato che le ruote dei mezzi pesanti – ma anche delle– calpestino ogni due per tre quelle strisce. Un po’ per distrazione o superficialità, ipotizziamo, perché di barriere fisiche non ce ne sono.