Medicina generale in Puglia Smi | Caos negli studi medici difficoltà nelle prescrizioni

Delia Epifani, segretaria regionaledel SindacatoItaliani: “Grave disservizio per idi”Bari. «Grave disservizio per idia seguito della decisione del Tar di sospendere il decreto con le nuove tariffe per la specialistica ambulatoriale». Queste le parole di Delia Epifani (in foto), segretaria regionaledel SindacatoItaliani, che lancia l’allarme in merito ad un disagio burocratico per il sistema sanitario.«Il sistema informatico del nuovo nomenclatore delle prestazioni e degli esami di laboratorio, non funziona – afferma Epifani – Per il primo giorno del disservizio, idi famiglia hanno dovuto mettere una toppa al sistema che fa acqua da tutte le parti con la solita resilienza che ormai è parte integrante della qualità della nostra categoria, ma dopo ben dieci giorni la situazione non è più sostenibile».