Linea ferma verso Maduro. Anche l'Italia si unisce alla condanna internazionale

Il governo italiano ribadisce la suadi fermezza nei confronti del regime di Nicolás, con Giorgia Meloni che ha definito “inaccettabile” la repressione in atto in Venezuela e ha sottoto chenon riconosce la proclamata vittoria elettorale del presidente venezuelano — che ieri si è insediatoguida del Paese, ricevendo dal dipartimento di Stato una aumento della taglia per la sua cattura (portata a 25 milioni di dollari).La posizione italiana non è isolata, ma si inserisce chiaramente nel quadro della politica estera dell’Unione Europea e degli Stati Uniti, conndo la traiettoria atlantista dell’esecutivo italiano.La premier ha discusso la situazione venezuelana con Kaja Ks, da poco operativa come Alto rappresentante dell’UE per la Politica Estera, in un incontro che ha toccatoaltre crisi internazionali, dal Medio Oriente al processo di transizione in Siria.