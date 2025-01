Anteprima24.it - Della Valle (M5S): “Dolore per tragedia di Gricignano d’Aversa. Urgente garantire sicurezza su lavoro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoSeguo con estrema apprensione quanto accaduto a, rimanendo in costante contatto con gli amministratori locali. La nube di ammoniaca sprigionatasi ha costretto i sindaci a invitare i cittadini a restare nelle proprie abitazioni, destando forte preoccupazione per la salute pubblica. – così in una nota Danilo, Europarlamentare del Movimento 5 Stelle – Circoscrizione Sud.Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica morte del giovane operaio Patrizio Spasiano, di soli 19 anni. È particolarmente allarmante che, nella stessa azienda appena dieci giorni fa, Pompeo un altro operaio, abbia perso la vita in un incidente sul. Le morti sulstanno assumendo proporzioni inaccettabili, con numeri da guerra civile che non possiamo più tollerare.