Tvplay.it - Dal Milan al Barcellona, è cambiato tutto: che ribaltone di calciomercato

Leggi su Tvplay.it

Ilcambia le dinamiche alla velocità della luce trasformando e spostando l’asse delle varie possibilità: stavolta di mezzo ci è finito il.Già intensi i primi dieci giorni didi gennaio, sono stati per la Serie A. I trasferimenti previsti per questa sessione sembrano essere piuttosto imponenti rispetto alle annate precedenti. In bilico, ad esempio, fra Napoli e PSG c’è il georgiano Kvaratskhelia. Una cessione che potrebbe cambiare l’asset offensivo di una delle forze principali del campionato. Stesso dicasi per il, che lavora da giorni a un grosso profilo.Dalal, è: chedi(LaPresse) – tvplay I vertici della società attendono i giorni giusti per un approfondito scambio di idee con mister Sergio Conceicao.