Corrado Guzzanti dice che il tempo della satira è finito | Prima c’erano giganti da buttare giù

Leggi su Open.online

torna nella serie I delitti del BarLume diretta da Roan Johnson e Milena Cocozza, ispirata ai libri di Marco Malvaldi (Sellerio): tre nuovi episodi in onda il 13, il 20 e il 27 gennaio su Sky Cinema e in streaming su Now. E in un’intervista a Repubblica oggi parla del suo personaggio, il sindaco Paolo Pasquali: «Pasquali vive una storia d’amore, senza tradire il personaggio». Perché «lui è quello che è, un profittatore. Mi sono vergognato come un ladro a girare certe scene». E ancora: «Pasquali è un italiano medio ispirato ad Alberto Sordi, un omaggio al Bepi di Venezia, la luna e tu di Dino Risi. Come politico è abbastanza moderno: non è intelligente ma ha un grosso istinto. È opportunista e non fa nulla per nasconderlo, è più nobile di altri».Sto scrivendointanto fa sapere che sta scrivendo: «“Sto lavorando su vari fronti” è ancora buona come scusa.