Calciomercato Roma, Frattesi chiodo fisso: i Friedkin dettano legge

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per laè tempo di tornare in campo. Reduci dalla vittoria per 2-0 nel derby contro la Lazio, i giallorossi vogliono continuare a mettere in cascina punti pesanti, per risalire la china di una classifica che ancora non soddisfa l’ambiente. L’obiettivo è quello di avvicinarsi sempre di più al 7° posto, che appariva una chimera se si riavvolge il nastro ad un mese fa. I capitolini stanno finendo di preparare con cura la prossima gara con il Bologna, in programma domani 12 gennaio alle ore 18:00 allo stadio Dall’Ara. Dietro le quinte, però, si sta lavorando alla sessione invernale di.Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vuole regalare a Claudio Ranieri innesti di spessore, in grado di aiutare la squadra a raggiungere i traguardi stagionali.