Roma su Buchanan e Frattesi ma Inter non fa sconti | facciamo chiarezza

Lacontinua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione, ma si trova di fronte alla fermezza dell’, che non intende fare concessioni per quanto riguarda Davidee TajonFERMA – Entrambi i giocatori sono obiettivi dichiarati del club giallorosso, ma le richieste della società nerazzurra complicano le trattative. Tajon, esterno canadese classe 1999, è uno dei profili su cui laha messo gli occhi per migliorare la qualità sulle fasce. L’, dal canto suo, ribadisce che non intende cedere il giocatore in prestito. Il club milanese consideraun elemento strategico per il presente e il futuro, e una sua partenza sarà presa in considerazione solo di fronte a un’offerta di acquisto a titolo definitivo.