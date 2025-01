Ilrestodelcarlino.it - “Porto in Australia le eccellenze italiane”

Cesena, 10 gennaio 2025 – Approda a quasi un terzo del suo mandato la presenza indella professoressa Valentina Biguzzi, dirigente in distacco del Liceo Linguistico Alpi, oggi direttrice dell’ufficio di Scuola e Cultura dell’ambasciata italiana a Camberra, centro amministrativo e politico dello statono. Se continuerà nel suo incarico fino alla fine (è un’opzione volontaria), l’esperienza si concluderà fra quattro anni. In questi giorni Valentina Biguzzi non ha davanti le acque del lago Burley Griffin su cui si riflette lo sky line di Canberra ma la tranquilla quotidianità di San Vittore dove abita con il marito Paolo Zanfini, direttore della Malatestiana. Lui a Cesena, lei nell’immenso paese dei canguri. Insieme hanno fatto una scelta che è esperienza di vita e sfida professionale.