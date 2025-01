Tvplay.it - Napoli, piove sul bagnato: brutte notizie per Kvaratskhelia. Novità sulle condizioni di Politano

Nel pieno del calciomercato e con la sfida contro l’Hellas Verona in calendario, arrivano daimportanti aggiornamenti che riguardano ledi Kvicha.Come un fulmine a ciel sereno negli ultimi giorni è avanzata l’ipotesi di una separazione anticipata fra ile Khvicha. Sebbene nelle scorse settimane si sia parlato a lungo di un rinnovo in negoziazione ormai da mesi fra le parti, sembra sempre più remota la possibilità di una firma. Ciò per l’irruzione convinta del PSG, già per la sessione invernale di calciomercato.sulperdi(LaPresse) – tvplay I vertici della società partenopea avevano proposto all’attaccante georgiano un prolungamento dell’accordo attualmente in essere con un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione più bonus.