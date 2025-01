Mistermovie.it - Mister Movie | Ascolti TV 9 Gennaio: Successo per “Un passo dal cielo”, bene “Tolo Tolo” e il ritorno di “Splendida Cornice”

Leggi su Mistermovie.it

La serata televisiva di giovedì si è distinta per una programmazione variegata che ha attirato milioni di telespettatori. Tra nuovi debutti e ritorni attesi, le reti principali hanno registrato risultati interessanti in termini di.Prime Time: Dominio di “Undal”class="wp-block-heading">Su Rai 1, il debutto della nuova stagione di Undalha conquistato il pubblico, registrando ben 4.246.000 telespettatori e una quota di mercato del 23,68%. Una performance solida che ha dominato la serata.Su Canale 5, la proiezione del film di Checco Zalone,, ha raggiunto 2.176.000 telespettatori con un 11,76% di share, confermandosi una scelta apprezzata per gli amanti della commedia.Italia 1 ha proposto il film d’azione Attacco al potere 3 – Angel Has Fallen, che ha ottenuto 1.