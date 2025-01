Scienza, geo-localizzati metalli cruciali per la transizione verso un’economia green

Leggi su Ildenaro.it

Sarebbero stati geo-alcuni, tra cui rame, elementi di terre rare e cobalto,per laverde. A fare la scoperta ricercatori australiani della Macquarie University che l’hanno resa nota in un lavoro pubblicato oggi su Nature. Lo studio oltre a dare possibili indicazioni sul posizionamento di questi, suggerisce la necessita’ di cercare nuove risorsedi diversa formazione in aree ancora esplorate, per completare le preziose informazioni sui meccanismi di accumulo diai margini dei vecchi nuclei dei continenti, cioe’ nelle parti piu’ spesse e a forma di ciotola delle placche tettoniche. “Le fusioni che si formano sotto i centri di ubicazione di questifluirannol’alto el’esterno in direzione dei bordi, aree in cui dunque si concentra l’attivita’ vulcanica”, dichiara il dottor Chunfei Chen, esperto nello studio dell’evoluzione terrestre.