Pc smartphone e tablet | L’usato non buttatelo via Gli ridarò nuova vita

Le feste sono finite, i regali sotto l’albero sono stati aperti, molti sono doni “elettronici”, dispositivi informatici, pc,, gli ultimi modelli che inebilmente avviano allo smaltimento quelli vecchi, sebbene funzionanti. Ma ecco l’appello di Massimiliano De Cinque, il “digital sherpa” di Olgiate Olona che come volontario recupera e rigenera con l’aiuto di un gruppo di collaboratori dispositivi destinati alla discarica per farne dono a chi ne ha bisogno: famiglie, scuole, associazioni. "Non gettateli - dice - quegli apparecchi che a voi sembrano obsoleti perché ne avete ricevuti di nuovi possono invece essere un dono prezioso e utile per tante famiglie con bambini e ragazzi che vanno a scuola ma non sono in condizioni economiche per acquistarli". Un piccolo gesto, dunque: "Che non costa nulla.