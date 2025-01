La morte della madre il rigore di Nanni Moretti e Diane Keaton che non aveva capito niente | Silvio Orlando racconta i suoi film e la sua carriera

Leggi su Open.online

L’attoreparla oggisua vita esuain un’intervista al CorriereSera. Partendo da quando hache quello di recitare era il suo mestiere. Ovvero: «Nella fase napoletana, che va dal 1975 all’85. Parlo di teatro. Il cinema era tabù, nonmo una lira. Ognunoil proprio gruppo. Ci mettevamo in qualche scantinato e facevamo testi nostri, anche cose di teatro popolare napoletano, per carità. Fino a quando, a 27 anni, in modo rocambolesco andai a Milano, al teatro dell’Elfo dove c’era una compagnia importante. Cercavano un napoletano per la trasposizione di Comedians , con la regia di Salvatores. Da lì è nato tutto».LaNel colloquio con Valerio Cappellidice che lagli ha cambiato la vita: «Quella perdita accese un riflettore su di me, sentii un’onda di attenzione anche dai compagni.