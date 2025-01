Isaechia.it - Grande Fratello, ventunesima puntata: Jessica abbandona, Helena e Ilaria d’ufficio al televoto, Pamela rientra in Casa. In nomination…

Leggi su Isaechia.it

Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social.Il ventunesimo appuntamento serale delha avuto inizio con l’ingresso del conduttore nellapiù spiata d’Italia. Prima di varcare la Porta Rossa Signorini ha anticipato che nel corso dellaalcuni concorrenti verranno puniti con provvedimenti disciplinari dal. Gli inquilini che subiranno una punizione, come sottolineato dal padrone di, sarannoPrestes,Morlacchi eGalassi.ha reagito ad una frase diinsultandola e aggredendola fisicamente in modo pesante.ha esercitato nei confronti della Prestes uno stalking verbale molto pesante e subdolo e proprio di questo ne chiederemo ragione.