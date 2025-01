Lapresse.it - Cecilia Sala: “Ho sorriso guardando il cielo, mai spiegato perché sono finita in cella”

Leggi su Lapresse.it

“Confusa e felicissima”. Si definisce così, all’indomani del suo ritorno in Italia dopo tre settimane di detenzione nella prigione di Evin, a Teheran, in Iran. La giornalista ha risposto alle domande del direttore Mario Calabresi nel podcast ‘Stories‘ di Chora Media dal titolo ‘I miei giorni a Evin, tra interrogatori e isolamento’. Una conversazione intensa in cuiha ripercorso i suoi 21 giorni di prigionia raccontando in poco più di mezz’ora il ricordo della mattina dell’arresto in hotel, la perdita della cognizione del tempo che scorre, la richiesta di un libro da leggere, il momento in cui ha rivisto il, la mancanza del compagno Daniele Raineri, l’abbraccio intenso con la compagna di, il pensiero per gli amici iraniani, la paura di una “trappola”, la gioia del rientro in Italia e il senso di colpa per chi è rimasto in