Bonifici istantanei senza costi extra da oggi 9 gennaio | ma NON gratuiti Cosa cambia davvero

Occhio a non farsi fuorviare da titoli che gridano alle novità suida2025. Certo, la notizia è vera: datutte le banche devono adeguarsi al regolamento comunitario 886/2024 e offrire il servizio di bonifico istantaneo alle stesse condizioni di quello ordinario,applicare deisupplementari. Lo stop ai, però, non significa che isaranno, ma solo che tutti gli istituti bancari dell’area Euro dovranno d’ora in avanti applicare le stesse condizioni sia per gli ordinari sia per gli. Ecco in concreto. Indiceordinari eNovità suidal 92025dal 2025 L’area SEPA Obbligo bonifico istantaneo da ottobre 2025ordinari eC’è una differenza fondamentale quando si parla di possibilità di bonifico: quella tra ordinario e istantaneo.