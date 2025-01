Associazioni turistiche della Penisola sorrentina primo incontro dell’anno | Ecco le priorità del territorio

Leggi su Ildenaro.it

Stamattinadel 2025 tra i rappresentanti di numerose(Confcommercio, Confindustria, Agenti di Viaggio, Atex, EX-Sa, Chiavi d’oro, Associazione Cuochi,Governanti). E’ stato definito il calendario degli incontri mensili di tutto il 2025. Ne dà notizia il presidente di Atex Campania, Sergio Fedele, sottolineando che “si è condiviso il principio che metodo e continuità siano fondamentali per affrontare le numeroseterritoriali, attraverso un’ azione di partecipazione, informazione, proposta, confronto con le Istituzioni”. “È stata fatta un’ analisistagione 2024 che con alcuni distinguo – prosegue Fedele – si archivia come un anno positivo per i flussi turistici ma un anno negativo relativamente all’incapacità di affrontare preciseterritoriali che, se non risolte, potrebbero avere conseguenze negative nel medio termine”.