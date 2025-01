Isaechia.it - Uomini e Donne, Aurora Tropea critica Maria De Filippi e scatena l’ira di una nota ex dama del parterre: ecco cosa è successo

Leggi su Isaechia.it

Tra i protagonisti più discussi del trono over dic’è senza dubbio, che ormai da diversi mesi non fa più parte del dating show condotto daDe, ma che nelle ultime ore è tornata a parlare proprio del programma., infatti, è stata ospite di una diretta Instagram di Opinionista Social e ha detto la sua in merito a ciò che è accaduto ultimamente in trasmissione, chiarendo anche i motivi per cui non è più nel.Per prima, laha contestato l’atteggiamento di alcuni partecipanti, accusandoli di sentirsi un po’ troppo “vip”:Quelli un po’ più conosciuti si sentono dei vip lì dentro e non rispondono. Tantemi hanno chiesto una mano per la propria attività e non ho mai chiesto loro dei soldi, spero che se succeda a me in futuro loro avranno la stessa accortezza.