Ilfattoquotidiano.it - Il governo Meloni mette nella calza della Befana altre quattro misure contro i lavoratori

1. Più precarietàCon il decreto legge Milleproroghe di fine 2024 (Dl 202/2024 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre), si estende al 31 dicembre 2025 il periodo entro cui imprenditori epossono stipulare un contratto a termine superiore ai 12 mesi “per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva” senza necessità di una causale stringente (per quei contratti nazionali che non regolamentino la fattispecie). Per i contratti a termine di durata inferiore ai 12 mesi il Decreto Lavoro, convertitolegge 85/2023, già prevede che non ci sia bisogno di alcuna causale.Risultato: una misura che significa più libertà per l’imprenditore di assumere a tempo semplicemente per usufruire di manodopera “flessibile” e più precarietà per il lavoratore.2. “Se non hanno stipendio che mangino mance”La legge di Bilancio 2025 (art.