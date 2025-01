Iodonna.it - Cinque indirizzi da segnare in agenda: Tuya e IT Maison a Milano, Sottovoce a Como, La Stellata Country Restaurant a Saturnia (Grosseto) e L'Abysse a MonteCarlo

Leggi su Iodonna.it

Tra i ristoranti da provare questo mese, ac’è un luogo “multiforme” dove trascorrere una piacevole serata:, a due passi da piazza della Repubblica e il Citylife, offre buon cibo, ottima musica e un’atmosfera magica molto piacevole. La cucina è raffinata ma easy. Ottimi i crudi, a cominciare dal carpaccio di gamberi rossi, il plateau di frutti di mare e ostriche (splendide) e la tartare di tonno. 10 nuovi ristoranti da provare in Italia, consigliati dagli Chef X Sempre a, in una silenziosa e piacevole stradina nella zona di Brera, c’è un piccolo, delizioso hotel, il V, che nasconde una perla: IT, un ristorante intimo, caldo e accogliente che propone una cucina che sa di casa.