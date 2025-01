Ilfogliettone.it - Cecilia Sala è a casa: la giornalista italiana libera dopo 20 giorni di detenzione in Iran

20di angoscia e incertezza,, ladetenuta indal 19 dicembre, è finalmente tornata a. L’aereo che ha riportato la 29enne romana a Roma è atterrato questa sera allo scalo di Ciampino, mettendo fine a un incubo durato tre settimane.Il C130 dell’Aeronautica militare, partito questa mattina alle 11 orada Teheran, ha fatto il suo ingresso trionfale in Italia con a bordo non solo la, ma anche il direttore dell’Agenzia per la sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli, che si è recato personalmente inper negoziare lazione di.La scena dell’arrivo è stata immortalata da una foto pubblicata da Daniele Raineri, compagno della, sul Post. Nell’immagine si vede unasorridente, accolta calorosamente dalla premier Giorgia Meloni, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.