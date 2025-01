Anteprima24.it - Casa Pisani, venerdì salotto dedicato a Giacomo Leopardi

Tempo di lettura: < 1 minutotorna di attualità, grazie alla miniserie trasmessa su Raiuno il 7 e 8 gennaio. Per discutere di questo nostro immortale poeta, l’Archeoclub ha organizzato,10 gennaio, alle 17:00, un incontro acon il preside Michele Ruggiano, uno dei massimi esperti italiani di.Di recente Ruggiano ha pubblicato un libro, presentato lo scorso 1° settembre a Città Spettacolo, dal titolo “napoletano”, un saggio che discute delle ultime idee del grande poeta, espresse negli ultimi scritti, in particolare “La ginestra”.All’incontro, moderato da Francesco Morante, parteciperanno Maria Rosaria Marotti e Giuseppe Patrevita, che leggeranno brani poetici, e Cosimo Minicozzi che eseguirà alcune sue composizioni al pianoforte. L’idea di base è di ricreare l’atmosfera di un “ottocentesco” come quello della poetessa napoletana Giuseppina Guacci, frequentato anche danel suo soggiorno napoletano.