Iodonna.it - A Doplhin Cove arriva l'ispettrice Mackenzie Clarke (Anna Samson). Se ne era andata cinque anni prima, dopo aver piantato il fidanzato all'altare

Leggi su Iodonna.it

Delitti in Paradiso, su Rai 2lo spin off Ritorno in Paradiso, in onda stasera alle 21.20 con lapuntata. Protagonista non è più l’ispettore Mervin Wilson, bensì, interpretata da. Trasmessa lo scorso settembre in Australia e lo scorso novembre nel Regno Unito, si tratta del secondo spin-off della serie creata da Robert Thorogood. Serie tv: le migliori del 2024 da “One Day” a “Rivals” X Leggi anche ›la dodicesima stagione di “Delitti in Paradiso”, serie crime ambientata ai Caraibi Ritorno in Paradiso su Rai 2: stasera lapuntata della serieLa scena si sposta dai Caraibi all’Australia, in particolare a Dolphin, nel Nord-est del Paese.