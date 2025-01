Lanotiziagiornale.it - Trump rilancia la deriva bellicista: “I Paesi Nato devono investire il 5% del Pil in Difesa”

Un annuncio che era nell’aria e che ora viene ufficializzato dal neo-presidente degli Stati Uniti, Donald, pronto a dare inizio al suo mandato tra due settimane. Daarriva un avvertimento ai suoi alleati della: la necessità è quella di incrementare nettamente la spesa in, fino a raggiungere il 5% del Pil.Altro che il già probante obiettivo del 2% fissato oggi e ancora non raggiunto dall’Italia.spinge oltre l’asticella lain conferenza stampa a Mar-a-Lago, spiegando che la spesa minima per la“dovrebbe essere al 5% e non al 2%”.Non solo il 5% in, la conferenza stampa ditra Groenlandia, Panama e Putinnon ha parlato solo del 5% di spesa in, ma ha mostrato tutta la sua aggressività in politica estera su più fronti.