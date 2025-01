Teatro | il Cos presenta l’apertura della stagione 2025 con la produzione Nati 80 di Claudio Tortora

Leggi su Ildenaro.it

Il Consorzio Operatori dello Spettacolo (COS), che da oltre 21 anni gestisce con passione ilDelle Arti di Salerno, in cocon la GV Eventi, inaugura ilcon una nuova e avvincenteteatrale: la commedia musicale “80”, scritta da, per la regia di Antonello Ronga.Il debutto è fissato per venerdì 10 gennaio alle ore 21.00, presso ilScarpetta di Sala Consilina, prima tappa di un viaggio che promette di coinvolgere e appassionare il pubblico. Lo spettacolo sarà successivamente in scena a Salerno, presso ilDelle Arti, con due appuntamenti imperdibili: Sabato 11 gennaio, ore 20:45 e Domenica 12 gennaio, ore 18:00Protagonisti dello spettacolo artisti di grande talento e carisma: Gino Rivieccio, Natalie Caldonazzo, Mariachiara Basso, Francesca Canale, Fortuna Capasso, Mauro Collina, Antonio Coppola, Gianni D’Amato, Teresa Di Florio, Alessandro Musto, Emanuela Emma Tondini, Valentina, Gianluca, Marco Villani.