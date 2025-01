Morte scioccante e avvolta nel mistero a Schio | 32enne cade su un tavolo di plastica e muore dissanguato

Leggi su Dayitalianews.com

Unabrutale edalquella di undi origini nigeriane, deceduto nella sua casa diin provincia di Vicenza in circostanze da accertare.LamisteriosaNella notte tra lunedì 6 e martedì 7 gennaio l’uomo è morto in seguito ad una brutta ferita riportata alla gamba, che gli ha reciso l’arteria femorale, provocando un’emorragia che poi si è rivelata fatale. A quanto pare ilsarebbe caduto su undiall’interno della sua abitazione, procurandosi così la ferita mortale.Dopo la segnalazione dell’accaduto sono giunti sul posto i carabinieri, insieme al magistrato di turno della Procura di Vicenza e il medico legale, che hanno effettuato un sopralluogo e raccolto tutti gli elementi utili per fare luce su questo caso.Al momento si batte la pista dell’incidente domestico, ma non si esclude che l’uomo possa essersi ferito in seguito ad una lite con un’altra persona.