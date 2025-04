Universalmovies.it - Predator | A sorpresa spunta il trailer di un film animato

Manca ancora molto prima dell’uscita del nuovodella sagadal titolo Badlands, tuttavia gli appassionati potranno allietare l’attesa con una piccolaanimata.Nella giornata odierna, infatti, Hulu ha rilasciato aildi: Killer of Killers, unrealizzato dallo stesso Dan Trachtenberg quasi in contemporanea con il suddetto “Badlands“. La pellicola è stata presentata agli addetti ai lavori attraverso alcune proiezioni promozionali, esso mette al centro dell’attenzione tre storie diverse tra loro, ma ambientate nello stesso universo narrativo.Killer of Killers vedrà il cacciatore più letale dell’universo impegnato a mietere vittime durante la Seconda Guerra Mondiale, durante il Giappone Feudale e durante l’epoca vichinga. Ad occuparsi della distribuzione nel Nord America sarà Hulu il 6 giugno, mentre sarà Disney+ a farlo a livello internazionale.