Internews24.com - Walker Milan, salta il derby con l’Inter? Da Milanello arriva il verdetto, ecco come sta

di Redazione, l’esterno rossoneroilcon? Daellore il, vediamosta il rivale dei nerazzurri «Ilcon? Ho già affrontato, anche quest’anno in Champions League. A Manchester hanno giocato con un blocco basso, è stata quasi una gara scacchi. Mi aspetto una partita entusiasmante, loro cercheranno la rivincita dopo la Supercoppa persa» aveva dichiarato Kylein occasione della sua presentazione ale, in effetti, le stracittadine che hanno visto coinvolto l’esterno inglese non hanno deluso le aspettative a livello di gioco ed emozione. Ironia del destino, proprio verso il prossimocona preoccupare il Diavolo sono le condizioni del giocatore.riportato questa mattina da Tuttosport, operato al gomito nella serata di martedì,salterà la gara di domani sera in casa dell’Udinese e il successivo impegno dei rossoneri in campionato a San Siro contro l’Atalanta a Pasqua.